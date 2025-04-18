Нижегородцев планируют штрафовать за нарушения содержания животных

Правительство Нижегородской области разработало дополнение к региональному Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), проект документа проходит антикоррупционную экспертизу. КоАП предлагается дополнить статьей о несоблюдении дополнительных требований к содержанию домашних животных и их выгула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Содержание домашних животных в лифтах, коридорах, подвалах, на чердаках и лестничных площадках многоквартирного дома, а также на подземных парковках, детских и спортивных площадках грозит штрафом 1-3 тыс. руб. Если места общего пользования будут загрязнены животными, штраф составит от 500 до 1 тыс. руб. Слишком большое количество животных в квартирах и домах будет наказываться штрафом 2-5 тыс. руб.

Выгул собак без поводка и намордника влечет предупреждение и штраф 1-3 тыс. руб., следует из проекта документа. Аналогичное наказание планируется ввести за выгул собак детьми, нетрезвыми и недееспособными гражданами. Если животное во время прогулки причинит кому-нибудь вред, хозяина оштрафуют на 10-30 тыс. руб., а если покусает или загрызет другое животное – на 4-5 тыс. руб.

За несоблюдение требований к перевозке домашних животных в общественном транспорте граждан предложено штрафовать до 1 тыс. руб.

Владимир Зубарев