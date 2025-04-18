Группа «Эталон» получила разрешение на редомициляцию в России

Федеральная финансово-строительная группа «Эталон» получила официальное согласие Кипра на редомициляцию в России. Юрлицо компании перенесут в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Впоследствии, как говорится в пресс-релизе «Эталона», управляющая компания административного района рассматривает документы и передает их в Банк России для регистрации выпуска акций. Компанию зарегистрируют в статусе МКПАО «Эталон Груп». На Мосбирже акции ETALON GROUP PLC заменят на ценные бумаги МКПАО «Эталон Груп».

Группа «Эталон» — один из крупных федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Реализует проекты жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С 2021 года компания запустила масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. В 2024-м выручка «Эталона» составила 131 млрд руб.