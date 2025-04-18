В ракетно-космической корпорации «Энергия» сменился гендиректор

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Озар покинул свой пост. Он возглавлял компанию с июля 2020 года. Его место займет Сергей Романов. Он приступит к исполнению обязанностей 19 апреля.

Информация о кадровых изменениях содержится в сообщении, размещенном в системе раскрытия корпоративной информации. В сообщении отмечается, что расторжение договора с господином Озаром произошло досрочно. Последний день его работы в компании — 18 апреля.

Сергею Романову 67 лет. Он окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе по специальности «механическое оборудование летательных аппаратов». С января 2019 года работает первым заместителем гендиректора — первым замглавного конструктора РКК «Энергия».