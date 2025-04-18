Курортный сезон в Анапе состоится без купания в море

Роспотребнадзор ограничил использование пляжей и купания в море в Анапе и Темрюкском районе в предстоящем курортном сезоне. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

«При улучшении ситуации решение по пляжам и морю также может быть пересмотрено»,— говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии пляжей в Анапе и Темрюкском районе. По ее словам, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для рекреационных целей.

«Но вместе с тем в этой зоне качество питьевой воды, качество воды в водоисточнике, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствует всем требованиям. Зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды»,— отметила госпожа Попова.

Выбросы мазута после чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, носят фрагментарный характер. Ведомство продолжит проводить исследования состояния пляжей в зоне ЧС в Краснодарском крае.

Алена Воробьева