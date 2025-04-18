Азата Хакимова утвердили в должности главы администрации Белорецкого района

Азат Хакимов назначен главой администрации Белорецкого района и с завтрашнего дня вступит в должность, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации. Сегодня районный совет депутатов подвел итоги конкурса на замещение вакантной должности.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 41-летний Азат Хакимов стал исполняющим обязанности главы администрации 21 марта. Временно занимавшая этот пост с января Зульфия Галиянова оставила должность по собственному желанию. Сам господин Хакимов ранее был заместителем главы администрации Белорецкого района по связям с общественностью и общим вопросам, а до этого — первым заместителем главы Октябрьского района Уфы.

С учетом того, что совет депутатов Белорецкого района был избран в сентябре 2024 года, полномочия Азата Хакимова истекут менее чем через четыре года.

Идэль Гумеров