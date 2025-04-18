Вместо Штатов — один штат

Бывшая кандидатка в президенты США от Демократической партии в 2024 году Камала Харрис имеет неплохие шансы вернуться на политический олимп США. Одним из самых вероятных вариантов может стать выдвижение в губернаторы Калифорнии в 2026 году, хотя сама она пока ничего не говорила о таких планах. Тем не менее в Штатах было проведено несколько соцопросов на сей счет, продемонстрировавших, что шансы пересесть в кресло калифорнийского губернатора у госпожи Харрис имеются. C подробностями — корреспондент «Ъ» в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камала Харрис

Фото: Evan Vucci / AP Камала Харрис

Фото: Evan Vucci / AP

Разговоры о том, что бывший вице-президент США Камала Харрис, баллотировавшаяся на выборах президента США в ноябре 2024 года и проигравшая гонку Дональду Трампу, продолжит политическую карьеру, велись с конца прошлого года. Тогда госпоже Харрис приписывали как стремление участвовать в выборах президента в 2028 году, так и попытку получить пост губернатора в ее родном штате Калифорния в 2026 году.

Сама Харрис еще не сообщала официально о своих планах, но ранее в апреле она заявила, что «никуда не собирается уходить». По ряду сообщений решение о губернаторской кампании она примет к концу лета. Но сразу несколько американских СМИ решили загодя просчитать ее шансы на получение кресла губернатора штата.

Как следует из опроса Центра Цитрина Калифорнийского университета в Беркли и Politico, шансы на победу в гонке за губернаторский пост у бывшего вице-президента США в Калифорнии есть, причем неплохие. Хоть и с рядом оговорок.

Демократы Калифорнии в основном хорошо отреагировали на идею губернаторства Камалы Харрис: 33% респондентов заявили, что они были бы «рады» ее возможному выдвижению, еще 41% — «в основном рады».

Примерно четверть отнеслась безразлично. Отрицательные реакции колебались в пределах однозначных цифр. Республиканцы, что неудивительно, отнеслись к вероятному губернаторству Харрис без особой радости.

В опросе решили отдельно выяснить мнения тех, кого принято называть лидерами общественного мнения,— сотрудников законодательного собрания штата и федерального правительства. Эта группа проявила индифферентность к перспективе губернаторства госпожи Харрис: 36% заявили о «безразличии» к ее гипотетической заявке, указывается в опросе. Хорошая же новость в том, что лишь 4% в этой категории заявили, что будут «возмущены» ее выдвижением.

Отметим, что в ходе президентской гонки-2024 способность Камалы Харрис быстро мобилизовать единодушную поддержку делегатов вызывала в среде политиков-демократов достаточно заметный энтузиазм. Однако нынешний соцопрос показал, что с тех пор он — по крайней мере в рядах калифорнийской элиты — заметно поостыл.

Впрочем, как дал понять эксперт-республиканец из Лос-Анджелеса Майк Мерфи, в Калифорнии госпожа Харрис, занимавшая ранее в этом штате пост сенатора и генпрокурора, никогда не была особо популярна. По его словам, перед ее первым выдвижением на пост президента в 2019 году «шум вокруг нее был громче за пределами Калифорнии, чем в самой Калифорнии».

Тем не менее у Камалы Харрис все еще есть неплохие шансы на победу в «синей» Калифорнии, где у демократов стандартный 20-процентный перевес над республиканцами и избирателями, не имеющими партийных предпочтений.

В случае с большим числом кандидатов «эти позитивные чувства (выраженная в опросах «радость» от ее возможного вступления в гонку) могут трансформироваться в здоровое большинство голосов, которое может легко вывести ее в лидеры на предварительных выборах в июне следующего года, что даст ей право участвовать во всеобщих выборах», рассуждает Politico.

Несколько однопартийцев Харрис, к слову, уже заявили о решении составить бывшей правой руке Джо Байдена конкуренцию. В это число вошли вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис, бывший конгрессмен Кэти Портер, экс-министр здравоохранения и социальных служб при Байдене Ксавье Бесерру. Действующий губернатор Гэвин Ньюсом, досиживающий второй срок, не может баллотироваться на третий срок. Но зато он входит в список демократов, которые, как ожидается, подадут заявку на пост президента в 2028 году.

С другой стороны, определенную конкуренцию госпоже Харрис могут составить и республиканцы, которые способны вырвать победу у демократов на фоне недавних разрушительных пожаров и роста недовольства демократическими властями штата.

Так, согласно опросу The Lost Coast от марта текущего года, неплохие шансы имеются у актера Мела Гибсона. Он оказался на первом месте среди потенциальных кандидатов-республиканцев в губернаторы Калифорнии, набрав 12% голосов.

Актер стал яростным критиком демократического губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома после того, как его особняк стоимостью $14,5 млн в Малибу сгорел в результате лесных пожаров в январе. Впрочем, сам актер заверил журналистов, что планов бороться за губернаторское кресло у него пока нет.

Екатерина Мур