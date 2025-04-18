Mediascope: более 80% россиян выходят в интернет ежедневно

Хотя бы раз в месяц интернетом пользуются 85% россиян, при этом 84% выходят в сеть каждый день. Такие данные привел руководитель сектора поддержки клиентов Mediascope Павел Мордаев. По его словам, в среднем человек проводит в интернете 4,5 часа в день.

По данным Mediascope, интернет обогнал телевидение по частоте и продолжительности использования. При этом 99% населения смотрят ТВ хотя бы раз в месяц, а 65% — каждый день.

«Время потребления интернета больше, чем время потребления телевизора. Если мы посмотрим на охват по возрастным группам, то проникновение интернета у россиян в возрасте от 12 до 55 лет приблизилось к 100%. Будущий рост интернета будет за счет двух групп: 55–64 года и 65+»,— рассказал господин Мордаев.

Согласно данным Mediascope, в 2024 году лидерами среди российской интернет-аудитории по посещаемости остались «Яндекс» (MOEX: YDEX) и Google. Место видеохостинга YouTube занял WhatsApp, последний увеличил показатели как месячного охвата, так и среднесуточной аудитории. Значительнее всего охваты сократились у «Дзена», что эксперты связывают с фокусом VK на развитии своей видеоплатформы и «Одноклассников».