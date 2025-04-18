Деловое сообщество Индии заинтересовалось проектами донских экспортеров

В Ростовской области прошла презентация регионального торгово-экономического потенциала для делового сообщества Индии. Онлайн-конференция состоялась в четверг, 17 апреля, на площадке областной Торгово-промышленной палаты. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С презентациями на конференции выступили агропромышленные компании-экспортеры (ГК «Благо», ООО «Агро-Виктория», ООО ПКФ «Маяк») и производители сельскохозяйственной техники ООО «КЗ «Ростсельмаш» и АО «Клевер». Они рассказали о самых востребованных товарных линейках и представили партнерам новую продукцию. Во время дискуссии стороны обсудили условия для сотрудничества, выгодные для обеих сторон.

По итогам встречи индийские предприниматели предложили активное взаимодействие по ряду вопросов. Сотрудничество стороны планируют в сфере консалтинга и цифровизации, легкой промышленности, импорта товаров и фармацевтики.

В сообщении отмечается, что по итогам прошлого года Индия заняла седьмое место в товарообороте региона, что делает ее наиболее перспективной для донских экспортеров.

Мария Хоперская