Российское открытие Норвегии

У нынешнего еврокубкового сезона, несмотря на то что его, как и два предыдущих, представители отечественного чемпионата из-за санкций пропустили, оказался яркий российский герой. Вратарь Никита Хайкин внес колоссальный вклад в успех норвежского клуба «Будё-Глимт». Прекрасно сыграв в серии пенальти, увенчавшей его ответный матч с итальянским «Лацио», Хайкин вывел свою команду в полуфинал Лиги Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин отразил два удара в серии послематчевых пенальти в матче с итальянским «Лацио» и вывел свою команду в полуфинал Лиги Европы

Фото: Silvia Lore / Getty Images Вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин отразил два удара в серии послематчевых пенальти в матче с итальянским «Лацио» и вывел свою команду в полуфинал Лиги Европы

Фото: Silvia Lore / Getty Images

На итог этого матча четвертьфинального раунда второго после лиги Европы по статусу еврокубка невозможно было не обратить внимание. Норвегия не то чтобы глухая футбольная периферия, но и до стран-лидеров ей как до Луны. И прежде всего это касается клубного футбола. У норвежцев время от времени появляются классные и по высшим меркам игроки, но все они быстро, едва созрев, отправляются за рубеж, иногда превращаясь даже в лидеров грандов «большой пятерки», как Эрлинг Холанн в «Манчестер Сити» или Мартин Эдегор в «Арсенале». А уровень местного чемпионата остается скромненьким. Таким, что до санкций на него имела право свысока поглядывать и Российская премьер-лига (РПЛ).

Так что никаких по-настоящему громких еврокубковых успехов у Норвегии не было.

И случай с нынешним ее футбольным флагманом «Будё-Глимт» поэтому без особых оговорок можно назвать прорывом. В еврокубковый полуфинал норвежские клубы до сих пор не выходили. А выход первый состоялся во многом благодаря российскому игроку.

Никита Хайкин, родившийся в Израиле, но еще в детстве оказавшийся в России, в прошлом десятилетии пытался закрепиться в футболе английском, играл в юношеских командах «Портсмута», «Рединга» и даже «Челси». С Англией не сложилось. Зато после того, как Хайкин набрался опыта в чемпионате почти родного Израиля, он нашел себя в команде из норвежского Заполярья, в которую перешел в 2019 году.

В «Будё-Глимт» Никита Хайкин проявил себя так ярко, что спустя пару лет после перехода дождался вызова в национальную сборную России.

Причем не на товарищеские матчи, а на важнейшие официальные — в концовке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Сыграть за нее, правда, Хайкину не довелось: просидел две встречи, с киприотами и хорватами, на скамейке запасных.

В 2023 году он попробовал снова поискать счастья в Англии, отправившись в клуб второго по рангу дивизиона «Бристоль». Но с ним не сложилось. Вскоре вернулся обратно в «Будё-Глимт», с которым выиграл норвежский чемпионат, а теперь совершил еще и еврокубковый взлет, ценности которому добавляют детали ответного матча с «Лацио».

В первом клуб Хайкина, до этого прошедший в play-off голландский «Твенте» и греческий «Олимпиакос», взял верх на своем поле в слишком специфических, видимо, для команды из Италии условиях — в холод и снегопад — со счетом 2:0. Но во втором «Лацио», идущий сейчас в своем первенстве шестым, вроде бы все перевернул. Он «на флажке» восстановил равновесие по сумме двух игр, а потом, уже в дополнительное время, вышел вперед.

Казалось, обреченный «Будё-Глимт» все же выкрутился благодаря голу чуть позже удаленного Андреаса Хельмерсена и довел дело до серии пенальти.

А вот в ней на передний план вышел Никита Хайкин. В общей сложности футболисты «Лацио» не реализовали три одиннадцатиметровых. Два из них, включая решающий в исполнении Валентина Кастельяноса,— из-за чутья и реакции Хайкина, который в полуфинале будет противостоять атаке английского «Тоттенхема», разобравшегося с немецким «Айнтрахтом».

Во второй полуфинальной паре сойдутся испанский «Атлетик», выбивший шотландский «Глазго Рейнджерс», и еще один клуб из Англии — «Манчестер Юнайтед». Его ответный матч против «Лиона» с точки зрения закрученности сюжета даже превзошел тот, который сыграл «Будё-Глимт».

В первой встрече манчестерцы на выезде сыграли с французским «Лионом» вничью — 2:2. Дома они после первого тайма вели — 2:0, но во втором дважды пропустили, столкнувшись с необходимостью рубиться с соперником в овертайме. А в нем «Лион» забил еще два раза. И после второго гола — Александра Лаказетта — у «Манчестер Юнайтед» оставалось всего десять минут на спасение.

А дальше произошло то, что в футболе увидишь редко. Хозяева сначала сократили отставание, а на заключительной, 120-й минуте двумя подряд мячами — Кобби Мейну и Гарри Магуайра — вытащили себя из безнадежного положения в полуфинал. Догадаться, о каком матче после этого будет вспоминать, подбирая аналогии случившемуся, наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим, было несложно. Ну, конечно, о легендарном финале Лиги чемпионов 1999 года, в котором манчестерцы, уступая — 0:1 — «Баварии», вырвали победу в компенсированное время голами вышедших на замену Тедди Шерингема и Уле-Гуннара Сульшера.

Алексей Доспехов