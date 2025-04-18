В Белорецке планируют построить апарт-отель за 900 млн рублей

Управляющий компании «Вечный зов» (входит в ООО «Геострой») Рустам Хажиев на «инвестиционном часе» в правительстве Башкирии рассказал о планах построить в Белорецке апарт-отель, сообщает пресс-служба глава республики. Объем инвестиций в проект составит 900 млн руб. В 12-этажном здании будет 190 номеров, ресторан, конференц-зоны и СПА-салон. В нем смогут разместиться 400 гостей. В отеле будут работать 37 сотрудников.

Проект получил статус приоритетного. Инвестору помогут оформить участок.

ООО «Геострой», по данным Rusprofile, зарегистрировано в марте 2011 года в Уфе. Учредители —Рустам Хажиев, Радик Мухаметьянов и Юрий Гребенщиков. Выручка строительной компании в 2024 году составила 354,4 млн руб., чистая прибыль — 2,6 млн руб. Рустаму Хажиеву также принадлежат ООО «СЗ " Геострой Алга "», ООО «Геоинвест» и другие.

Майя Иванова