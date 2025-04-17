Главные новости за 17 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Винный город «Белый мыс» в Геленджике откроется полностью в конце 2025 года вместо ранее планируемого поэтапного запуска.

Ространснадзор отменил запрет на работу нефтеналивного причала ПАО «НМТП» (Новороссийский морской торговый порт) после выполнения компанией предписаний ведомства.

Центризбирком (ЦИК) 16 апреля вручил Дмитрию Новикову вакантный мандат депутата Государственной думы восьмого созыва от ЛДПР, освободившийся после досрочного прекращения полномочий его однопартийца Юрия Напсо.

Кубанские производители в 2024 году экспортировали 33 т мяса птицы, что в 4,5 раза меньше показателя предыдущего года, когда было поставлено 151 т продукции.

В марте 2025 года в Краснодарском крае, как и по всей России, зафиксирован существенный скачок цен на овощи. Наибольший рост отмечен на картофель — 17,2%.

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор бывшему руководителю МЧС Крыма Сергею Садаклиеву. Экс-чиновника признали виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и назначили наказание в виде 5,5 лет заключения в колонии строгого режима.

С момента запуска системы «Платон» собрано 9,9 млрд руб. с транспортных средств, зарегистрированных в Краснодарском крае.

Муниципальный приют для бездомных животных, расположенный в поселке Березовом под Краснодаром, приступил к работе в тестовом режиме.

Красногорский городской суд Московской области отложил на 28 апреля рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

Производство устриц в Краснодарском крае в 2024 году составило 18 тонн, что на 1 тонну больше прошлогоднего показателя.

В Краснодарском крае за первые три месяца 2025 года заключено 2,9 тыс. социальных контрактов.

Forbes Russia опубликовал свежий рейтинг российских долларовых миллиардеров. В списке из 146 человек присутствуют четыре кубанских бизнесмена.

В первом квартале 2025 года объем продаж музыкальных инструментов в физических магазинах Краснодарского края снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.