Более 2,9 тысячи соцконтрактов заключили на Кубани с начала 2025 года

В Краснодарском крае за первые три месяца 2025 года заключено 2,9 тыс. социальных контрактов. Всего на реализацию этой меры поддержки планируют направить 1,7 млрд руб, что позволит охватить 8,5 тыс. человек, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве труда и соцразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По итогам 2024 года в крае было заключено 7,6 тыс. социальных контрактов. Наибольшей популярностью пользовалось направление по открытию собственного бизнеса — 2,9 тыс. договоров, которые обеспечили доход свыше 7 тыс. человек.

Программа также предусматривает содействие в ведении личного подсобного хозяйства. В текущем году запланировано заключение 800 таких соглашений с выплатами до 200 тыс. руб. единовременно или поэтапно.

Особое внимание уделяется трудоустройству. Для этого направления предусмотрено 2,8 тыс. контрактов. Госпомощь включает пособия от 18,5 тыс. руб. на период поиска работы, профессиональное обучение и финансовую поддержку в первые месяцы после трудоустройства.

За последние четыре года государственной поддержкой воспользовались более 36,9 тыс. жителей Кубани. Благодаря социальным контрактам многие из них смогли начать собственное дело, расширить подсобное хозяйство, найти работу и обеспечить себе постоянный доход.

Нурий Бзасежев