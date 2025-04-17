Суд об изъятии активов экс-главы Крайсуда Чернова перенесли на конец апреля

Красногорский городской суд Московской области отложил на 28 апреля рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова на сумму порядка 7 млрд руб. Заседание пройдет в 11:00, пишет РАПСИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно позиции надзорного ведомства, в период с 1994 по 2019 год, когда Александр Чернов занимал должность судьи, его ближайшие родственники и аффилированные лица приобрели активы на сумму, существенно превышающую подтвержденные источники дохода. Прокуратура указывает на системные нарушения антикоррупционного законодательства, выразившиеся, в частности, в ведении предпринимательской деятельности, что прямо запрещено судейским статусом как в период службы, так и после ухода в отставку.

Материалы дела содержат сведения о связях экс-судьи Чернова с бизнесом в жилищной сфере. Один из упомянутых объектов был, по версии прокурора, легализован через судебные процедуры, после чего квартиры были реализованы третьим лицам. Также утверждается, что бывший судья участвовал в схеме по принудительной ликвидации сельхозкооператива «Дмитриевский», что позволило реализовать земельные участки по заниженной стоимости аффилированным структурам.

В числе приобретенного окружением Александра Чернова имущества — жилые и коммерческие объекты, автомобили и земельные участки. Прокуратура расценивает данные действия как попытку придания легального статуса средствам, полученным незаконным путем.

Вячеслав Рыжков