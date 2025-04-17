Ространснадзор снял запрет на работу причала НМТП в Новороссийске

Ространснадзор отменил запрет на работу нефтеналивного причала ПАО «НМТП» (Новороссийский морской торговый порт) после выполнения компанией предписаний ведомства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на постановление Ленинского районного суда Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Ранее Ространснадзор приостановил на 90 дней деятельность восьмого нефтеналивного причала компании из-за выявленных нарушений. Согласно судебному документу, НМТП устранил недочеты при эксплуатации нескольких причалов порта, но изначально не предоставил проверяющим материалы, подтверждающие соответствие сооружения нефтеперевалочного комплекса Шесхарис Техническому регламенту. Впоследствии представитель надзорного органа сообщил суду о получении от компании необходимой документации.

Ведомство провело внеплановую проверку НМТП с 27 по 31 марта 2025 года и обнаружило нарушения норм Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта. Компании предписали исправить все недочеты до 30 июня. 7 апреля суд привлек НМТП к административной ответственности и оштрафовал на 200 тыс. руб.

Причал №8 НМТП является частью перевалочного комплекса Шесхарис — конечной точки магистральных трубопроводов АО «Черномортранснефть» в Краснодарском крае, обеспечивающей отгрузку экспортной нефти и нефтепродуктов. Новороссийский морской торговый порт входит в число крупнейших стивидорных групп России с активами в Новороссийске, Приморске и Балтийске. Контрольный пакет НМТП принадлежит «Транснефти», государство владеет 20% акций компании.

Наталья Решетняк