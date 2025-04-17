Экспорт мяса птицы на Кубани сократился в 4,5 раза в 2024 году
Кубанские производители в 2024 году экспортировали 33 т мяса птицы, что в 4,5 раза меньше показателя предыдущего года, когда было поставлено 151 т продукции. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Экспорт мяса птицы осуществлял один производитель, поставки осуществляли в Абхазию»,— отметили в ведомстве.
С начала 2025 года экспорт мяса птицы с Кубани полностью прекратился. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года в Абхазию было отправлено 18 т продукции.
Ранее также сообщалось о сокращении почти вдвое производства мидий в регионе. Причиной снижения объемов стал разрушительный шторм, прошедший в ноябре 2023 года на черноморском побережье.