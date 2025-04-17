Экспорт мяса птицы на Кубани сократился в 4,5 раза в 2024 году

Кубанские производители в 2024 году экспортировали 33 т мяса птицы, что в 4,5 раза меньше показателя предыдущего года, когда было поставлено 151 т продукции. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Экспорт мяса птицы осуществлял один производитель, поставки осуществляли в Абхазию»,— отметили в ведомстве.

С начала 2025 года экспорт мяса птицы с Кубани полностью прекратился. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года в Абхазию было отправлено 18 т продукции.

Ранее также сообщалось о сокращении почти вдвое производства мидий в регионе. Причиной снижения объемов стал разрушительный шторм, прошедший в ноябре 2023 года на черноморском побережье.

Анна Гречко