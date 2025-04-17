Открытие винного города «Белый мыс» в Геленджике перенесли

Винный город «Белый мыс» в Геленджике откроется полностью в конце 2025 года вместо ранее планируемого поэтапного запуска. Об этом РИА Новости сообщил руководитель проекта, ресторатор Дмитрий Левицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба винного города «Белый мыс» Фото: пресс-служба винного города «Белый мыс»

«До последнего мы планировали запускать город по частям, хотели начать с двух объектов: нашей энотеки и кафе-пекарни на набережной от Аркадия Новикова. Они должны были открыться в конце весны. Но недавно мы приняли непростое решение не открываться частично. Не хочется звать людей в прихожую, когда остальной дом еще строится, пусть даже это вау-прихожая», — пояснил господин Левицкий.

В декабре 2024 года на презентации проекта сообщалось, что винотеку в составе комплекса планировалось открыть в марте 2025 года, а весь город — к августу-сентябрю.

Площадь винного города составит более 40 тыс. кв. м. В нем будут располагаться лаборатория, винотека площадью 900 кв. м, музей, посвященный российскому виноделию, и другие объекты. «Белый мыс» планирует в сезон ежедневно привлекать от 3 тыс. до 5 тыс. гостей. Авторами проекта являются рестораторы Дмитрий Левицкий и Аркадий Новиков. Объем инвестиций в проект не уточняется.

Наталья Решетняк