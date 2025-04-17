На Кубани объем продаж музыкальных инструментов снизился на 5%

В первом квартале 2025 года объем продаж музыкальных инструментов в физических магазинах Краснодарского края снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек вырос на 9% и составил 9,1 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Наиболее популярными товарами у жителей Краснодарского края стали струнные, ударные и клавишные инструменты. В этом году отмечается большой переход клиентов на онлайн-площадки, этому способствует и то, что на маркетплейсах появляется больше поставщиков товаров этой категории.

Аналитики заявляют, что спрос на музыкальные инструменты растет перед праздниками, когда проводятся больше торжественных мероприятий и корпоративов. Кроме того, люди покупают инструменты в подарок. Цены на музыкальные инструменты начали активно расти еще в прошлом году. Одновременно увеличилась стоимость услуг музыкантов и специалистов, работающих в сфере организации праздников.

Алина Зорина