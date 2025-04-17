Производство устриц на Кубани составило 18 тонн в 2024 году

Производство устриц в Краснодарском крае в 2024 году составило 18 т, что на 1 т больше прошлогоднего показателя. Ученые Азово-Черноморского и Тихоокеанского филиалов ВНИРО продолжают совместные исследования по адаптации молоди тихоокеанской устрицы к условиям Черного моря, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: molluska.ru Фото: molluska.ru

Более года специалисты изучают размерно-весовые характеристики моллюсков в период их выращивания от спата (малька) до товарного размера. Исследователи определяют процент выживаемости на разных этапах культивирования, рассчитывают оптимальные плотности посадки и оценивают достаточность кормовой базы на участках выращивания.

В рамках продолжения эксперимента на участок в бухте Капсель доставлена новая партия устриц, полученных оседанием на крупку. Текущий мониторинг демонстрирует высокую выживаемость моллюсков после транспортировки и на первых этапах адаптации к новым условиям.

Успешное завершение эксперимента позволит устричным хозяйствам Краснодарского края получить отечественную альтернативу импортируемой молоди. Как отметили в минсельхозе, кубанские устрицы и мидии занимают заметное место на российском рынке, способствуя развитию локальной аквакультуры и импортозамещению.

Устричные фермы получают господдержку через программы развития сельского хозяйства и рыболовства, включая компенсацию части затрат на приобретение рыбоперерабатывающего оборудования. Развитие аквакультуры в регионе включено в федеральные и региональные стратегии обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что производство мидий в Краснодарском крае в 2024 году составило 172 т, что на 189 т меньше показателей предыдущего года. Причиной снижения объемов стал разрушительный шторм, прошедший в ноябре 2023 года на черноморском побережье.

Нурий Бзасежев