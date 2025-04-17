Экс-глава МЧС Крыма получил 5,5 лет колонии за получение взятки

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор бывшему руководителю МЧС Крыма Сергею Садаклиеву. Экс-чиновника признали виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и назначили наказание в виде 5,5 лет заключения в колонии строгого режима, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Керчи Фото: пресс-служба администрации Керчи

Суд обязал фигуранта выплатить штраф в размере 1,75 млн руб. Садаклиеву также запретили занимать руководящие посты в течение семи лет.

Бывшего главу ведомства задержали в сентябре 2024 года. Изначально ему инкриминировали нарушение требований по защите гостайны (ч. 1 ст. 283.2) и превышение полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным делам расследование продолжается.

По информации ТАСС, экс-глава заключил досудебное соглашение со следствием. Детали обвинений не разглашаются.

Сергей Садаклиев возглавлял крымское МЧС с февраля 2021 по август 2024 года. Его отставке предшествовала серия масштабных пожаров на полуострове. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что чиновник покинул пост по собственному желанию.