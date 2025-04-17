Овощи в Краснодарском крае подорожали к весне 2025 года

В марте 2025 года в Краснодарском крае, как и по всей России, зафиксирован существенный скачок цен на овощи. Наибольший рост отмечен на картофель — 17,2%, сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Значительно подорожали продукты растительного происхождения: свекла выросла в цене на 9,9%, томаты — на 9,4%, белокочанная капуста — на 8,2%. Повысилась стоимость моркови на 7,9%, лимонов на 6,5% и бананов на 6,2%.

Кроме того, изменения затронули другие категории продуктов. Мороженая неразделанная рыба подорожала на 3%, говядина — на 2%, хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки — на 1,6%, колбасная продукция — на 1,2%. Молочные товары прибавили в цене от 1,3% до 3,1%.

Единственным подешевевшим продуктом стало куриное мясо, стоимость которого снизилась на 1,6%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре картофель и молоко подорожали на 3% за неделю.

Анна Гречко