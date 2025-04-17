Мандат Юрия Напсо передали кандидату из другой региональной группы

Центризбирком (ЦИК) 16 апреля вручил Дмитрию Новикову вакантный мандат депутата Государственной думы восьмого созыва от ЛДПР, освободившийся после досрочного прекращения полномочий его однопартийца Юрия Напсо, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Обязуюсь высокое доверие оправдать, работать на благо жителей Российской Федерации»,— заявил новоизбранный парламентарий.

По информации пресс-службы ЛДПР, Дмитрий Новиков будет работать в комитете по госстроительству и законодательству. Вопрос о возможном назначении его заместителем председателя комитета, должность которого ранее занимал господин Напсо, пока остается открытым.

Госдума прекратила полномочия Юрия Напсо 3 апреля 2025 года. Бывший депутат представлял Краснодарский край и Ростовскую область. Причиной стало его отсутствие в парламенте более 200 дней без официальных объяснений. За лишение мандата проголосовал 321 депутат.

Сам Юрий Напсо объяснил свое двухлетнее отсутствие больничными и согласованными отпусками. По его словам, полгода он находился в неоплачиваемом отпуске, остальное время — на больничном. Экс-депутат оспорил решение о лишении мандата в Верховном суде. Рассмотрение дела назначено на конец мая.