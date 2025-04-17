Приют для бездомных собак в Краснодаре начал работу в тестовом режиме

Муниципальный приют для бездомных животных, расположенный в поселке Березовом под Краснодаром, приступил к работе в тестовом режиме. Об этом 17 апреля сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы города Максим Онищенко. По его словам, в настоящее время продолжается формирование штата учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Информация прозвучала в рамках расширенного заседания комиссии Общественной палаты Краснодарского края, посвященного вопросам реализации законодательства в сфере обращения с животными. В обсуждении принимали участие представители экологических и зоозащитных организаций, а также эксперты в области ЖКХ и градостроительства.

Как отметил господин Онищенко, в ходе заседания рассматривались вопросы, касающиеся регулирования численности безнадзорных животных в населенных пунктах, обеспечения безопасности граждан, а также повышения ответственности за нарушения в сфере обращения с животными. Он представил собственный опыт решения подобных задач на территории Краснодара, подчеркнув, что открытие приюта в поселке Березовом стало важным шагом в этом направлении.

Предложения, поступившие от представителей общественности, планируется включить в дальнейшую работу. Ожидается, что после завершения комплектования штата и завершения тестового этапа приют начнет функционировать в штатном режиме.

Вячеслав Рыжков