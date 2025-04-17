Четыре кубанских бизнесмена вошли в рейтинг российских долларовых миллиардеров

Forbes Russia опубликовал свежий рейтинг российских долларовых миллиардеров. В списке из 146 человек присутствуют четыре кубанских бизнесмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Усть-Лабинский предприниматель, председатель попечительского совета фонда «Вольно Дело» Олег Дерипаска с капиталом 4,1 млрд долларов занимает 37-ю строчку рейтинга.

На 42-м месте основатель сети «Магнит» и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий. Его состояние оценивается в 3,2 млрд долларов.

Глава «Лаборатории Касперского», уроженец Новороссийска Евгений Касперский занял в рейтинге 82-е место. Его состояние — 1,7 млрд долларов.

Председатель совета директоров ГК «Дело», уроженец Новороссийска Сергей Шишкарев с 1,4 млрд долларов занимает 97-е место.

Ранее все четыре бизнесмена вошли в рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes за 2025 год. Их совокупное состояние оценивается в 10,4 млрд долларов.

Вячеслав Рыжков