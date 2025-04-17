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Коммерсантъ FM
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Депутаты взялись за развод

«Новые люди» будут укреплять семейные ценности при помощи лидеров мнений

Партия «Новые люди» 17 апреля дала старт партийному проекту «Семья начинается с тебя», цель которого — сократить количество разводов. Его амбассадорами стали телеведущая Анфиса Чехова и футболист Дмитрий Тарасов. Эксперт считает эту инициативу попыткой совместить «модернистский электорат» партии с ключевым ориентиром российской политики в целом.

Александр Демин

Александр Демин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Александр Демин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Свой проект «Новые люди» презентовали на круглом столе в Госдуме. Открывая мероприятие, заместитель руководителя фракции Александр Демин заявил, что традиционные семейные ценности нужно продвигать «не через пропаганду, а через личный опыт лидеров мнений». Для этого, по задумке партийцев, в течение месяца психологи и блогеры будут на онлайн-курсах, вебинарах и мастер-классах учить семейные пары сохранять отношения, избегать кризисов и разрешать конфликты.

Одним из важных направлений станет семейная экономика, поскольку множество противоречий между супругами возникает именно на этой почве, привел пример психолог Андрей Клеверин.

У проекта уже есть амбассадоры — певица Ханна (Анна Курьянова), телеведущая Анфиса Чехова (одновременно отвечает за партпроект по улучшению демографии), футболист Дмитрий Тарасов и его жена, модель Анастасия Тарасова (Костенко),— которые будут давать семьям «звездные советы». Одним из них с ходу поделилась госпожа Тарасова: как многодетная мать она сталкивается с хейтерами в соцсетях, которые называют ее «рожалкой», поэтому отношение к материнству «как к чему-то постыдному» нужно срочно менять. Партийцы же, в свою очередь, пообещали, что все присутствовавшие на круглом столе специалисты будут принимать участие не только в новом проекте, но и в работе над законопроектами «Новых людей».

Семейная проблематика стала в Думе особенно популярной в прошлом году, который был объявлен президентом Годом семьи. «Новые люди» не раз выступали с самыми разными «семейными» инициативами. Например, они предлагали ввести льготную ипотеку для молодежи, понижая ставку с рождением каждого последующего ребенка. Также высказывались идеи о повышении выплат для родителей, закреплении их права на удаленную работу и гибкий график, компенсации оплаты детских садов и услуг нянь. Наконец, партия выступала за то, чтобы госпошлину за заключение брака отменить, а за развод, наоборот, поднять вдвое — с 600 до 1200 руб.

Сделать брак бесплатным пока не удалось, а вот пошлину за развод власти действительно увеличили, причем сразу до 5 тыс. руб.

Политолог Алексей Макаркин полагает, что с электоральной точки зрения более результативной могла бы стать обычная юридическая помощь гражданам. «Но тут ситуация другая. С одной стороны, "Новые люди" — это партия, которая работает с модернистским электоратом. С другой — она действует в рамках существующей системы, где традиционные ценности являются ориентиром для всех парламентских партий»,— поясняет он. И подобный проект как раз и позволяет «защищать семью, но в формате, приемлемом для модернистских слоев», заключает эксперт.

Ксения Веретенникова

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