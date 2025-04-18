Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: бьюти-боксы, одежда для гольфа и новости из гастрономического мира.

«Света вокруг света» выходит второй раз

Вышел второй бьюти-бокс Светланы Бондарчук, созданный в коллаборации с художником Глебом Барановым, который разработал сказочный сюжет для упаковки и для вложенной внутрь нее открытки. Содержимое бокса составили средства Elemis, Zielinski & Rozen, Hi dear, Erborian по уходу за лицом, телом и волосами, декоративная косметика Thim и Shik, набор пищевых добавок Re-Feel и серьги-каффы Aloud.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Светлана Бондарчук Следующая фотография 1 / 2 Светлана Бондарчук

Remy Kitchen Bakery открылся в отеле «Метрополь»

Новый проект Александра Оганезова Remy Kitchen Bakery расположился на двух этажах гостиницы «Метрополь». Архитектурное бюро сестер Сундуковых S+S создали камерное пространство в стиле парижских бистро, соединив современный минимализм с артефактами прошлой эпохи. Гастрономическую историю продолжили главные лица Remy Kitchen Bakery: шеф-повар Руслан Поляков, шеф-кондитер Илья Замогилин-Судзиловский, шеф-пекарь Анна Маликова и шеф-бармен Виталий Скрипчинский. Одной из точек внимания нового пространства стала винная комната — с мраморной станцией, стенами, выкрашенными в оттенок бордо, и выборкой бутылок со всего света, которой занимался главный сомелье проекта Дмитрий Базашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 9

12 Storeez играют в гольф

Российская марка 12 Storeez анонсировала выпуск первой капсулы одежды и аксессуаров для гольфа. В коллекцию вошли поло с коротким и длинным рукавом, тонкие водолазки, брюки слаксы, удлиненные шорты, анораки, для девушек — платья с внутренними шортами-велосипедками. — все из быстросохнущих материалов и трикотажа, который блокирует ультрафиолет— помним, что игроки проводят под открытым небом по четыре-шесть часов. Также предусмотрены и аксессуары: бейсболки, легкие кроссовки, текстильные ремни, перчатки из кожи. Старт продаж намечен на 25 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Следующая фотография 1 / 6 Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez

Grow Food кормит под музыку

Сервис доставки еды Grow Food и столичный диджей Анастасия Каруцкая (HolyMolly) создали плейлист осознанного питания, под миксы из которого предлагается не просто принимать пищу, но и чуть замедлиться в ритме ежедневных цейтнотов. Композиции содержат спокойные мелодии и ASMR-звуки еды: шуршание листьев салата, кипение бульона или хруст моркови. Каждый трек длится ровно столько, сколько в среднем нужно уделить неспешным завтраку, обеду, ужину и перекусу. Динамика треков подобрана по нарастающей: утро начинается энергично, обед и полдник проходят бодро, а ужин завершается спокойно. Перед каждым миксом пользователи услышат медитативные аффирмации, которые помогут настроиться на прием пищи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Grow Food Фото: Grow Food Фото: Grow Food Фото: Grow Food Следующая фотография 1 / 4 Фото: Grow Food Фото: Grow Food Фото: Grow Food Фото: Grow Food

Ожидается 82Box новинок корейского бьюти-рынка

21 апреля выходит самый крупный из бьюти-боксов Южной Кореи — 82Box: стволовые клетки, PDRN, ферментированные бобы марок Mixsoon, BQCell, Needly, Bebalance — все ингредиенты собраны в сбалансированный набор для домашнего ухода общим весом более 2 кг. Дизайн упаковки изображает традиционный корейский дом с окошками, за каждым из которых спрятана девушка, и — вдохновляющая цитата. Часть вырученных от продажи бокса средств будет пожертвована на помощь детям и взрослым с заболеваниями сердца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 5

Ирина Кириенко