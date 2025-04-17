Акробат Большого Московского цирка Назар Якубов погиб в зоне СВО

Цирковой артист Назар Якубов погиб в боевых действиях на Украине, сообщила пресс-служба Большого Московского цирка. Там он многие годы руководил номером «гимнасты на мачте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Назар Якубов

Фото: Телеграмм канал Большого Московского Цирка Назар Якубов

Фото: Телеграмм канал Большого Московского Цирка

«Его преданность делу, творческий подход и мастерство сделали его не только выдающимся исполнителем, но и мудрым наставником для своих коллег. Он умел вдохновлять и объединять людей, создавая атмосферу дружбы и взаимопонимания в коллективе»,— говорится в сообщении цирка.

В сентябре 2020 года Назар Якубов рассказывал газете «Каневские зори», что родился в семье цирковых артистов. С шести лет он участвовал в номере «Мачта» под руководством своего отца. Плотный гастрольный график он совмещал с учебой в школе № 2 станицы Каневской. «Это вся моя жизнь! Все цирковые живут своим делом и отдают ему себя целиком, при другом отношении люди просто не задерживаются в цирке» — так артист ответил на вопрос журналиста о том, что значит для него цирк.

Полина Мотызлевская