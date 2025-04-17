Спасатель погорел на взятках

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор бывшему руководителю МЧС Крыма Сергею Садаклиеву, который обвинялся во взяточничестве. Экс-спасателя признали виновным и назначили ему пять с половиной лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев

Фото: ГУ МЧС по республике Крым Бывший глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев

Фото: ГУ МЧС по республике Крым

Сергей Садаклиев подал в отставку с поста главы крымского МЧС летом 2024 года после серии масштабных пожаров, охвативших несколько районов полуострова, а также после скандального увольнения его советника Ингмара Левчика, задержанного за управление автомобилем без водительских прав. Спустя несколько месяцев Сергея Садаклиева арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Позже в деле появились и «взяточные» эпизоды. По версии следствия, в феврале 2023 года он получил 1,2 млн руб. от представителя субподрядной организации. Деньги были переданы за беспрепятственную оплату и принятие выполненных работ по строительству модульного здания котельной для одного из государственных казенных учреждений Крыма.

Кроме того, экс-министр получил от своего помощника 155 тыс. руб. за отмену дисциплинарного наказания и попустительство по службе.

Также в материалах дела фигурирует сумма 300 тыс. руб., которую Сергей Садаклиев получил от начальника подведомственного учреждения за выделение дополнительных бюджетных ассигнований для нужд личного состава ведомства.

Обвинение квалифицировало действия экс-главы МЧС Крыма по статьям Уголовного кодекса РФ о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и нарушении требований по защите гостайны (ч. 5 ст. 290, п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 283.2 УК РФ).

Бывший министр заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину. В просьбах изменить меру пресечения и перевести его из СИЗО под домашний арест было отказано.

Киевский районный суд Симферополя признал доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему высокопоставленному чиновнику — пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 1,75 млн руб. Эту сумму определили исходя из совокупного размера полученных им взяток. Каким образом Сергей Садаклиев нарушил защиту государственной тайны, следствие и суд решили не раскрывать.

Александр Дремлюгин, Симферополь