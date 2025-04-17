Эмир Катара поблагодарил РФ за помощь в организации чемпионата мира по футболу

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отметил помощь России в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом он заявил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые проходят в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тамим бен Хамад Аль Тани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Тамим бен Хамад Аль Тани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы с нашими русскими друзьями прекрасно сотрудничали при подготовке чемпионата мира по футболу в 2022 году. Сотрудничество было на очень высоком уровне. Вы нас поддерживали на протяжении всего подготовительного периода. Мы с вами все время контактировали. Слава богу, нам удалось провести отличный чемпионат мира», — сказал эмир Катара.

Чемпионат мира по футболу 2022 года прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины. Второе место заняла национальная команда Франции, третье — сборная Хорватии.

Таисия Орлова