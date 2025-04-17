В Ульяновской области с января по март сдали в эксплуатацию 132 тысячи кв. м жилья

На территории Ульяновской области за три месяца текущего года ввели в эксплуатацию 132 тыс. кв. м жилых помещений, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По индивидуальных жилым домах наблюдается снижение объемов по сравнению с показателем за три месяца прошлого года. Так, с января по март было введено 95 тыс. кв. м (-11%). В многоквартирных домах наоборот, объем увеличился на 137% и составил 37 тыс. кв. м.

В марте всего было введено 67 тыс. кв. м жилых помещений, что на 100% больше результата за март 2024 года.

Руфия Кутляева