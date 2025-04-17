«Тяжелый металл» и гиперлокальное производство

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова продолжает рассказывать о новых подходах дизайнеров и брендов, которые используют необычные материалы и пытаются сократить углеродный след при производстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Uniqka Фото: Uniqka

Редактор журнала Dezeen Эми Фреарсон написала лонгрид про тенденции в интерьерном дизайне на основе проектов, подготовленных для проходящей сейчас в Италии Milano Design Week. О тренде на биоморфизм, ар-деко и работу с искусственным интеллектом я уже рассказывала. Сегодня— о других тенденциях.

Среди них гиперлокальное производство мебели. Как объясняет автор статьи, «производство товаров часто требует доставки материалов и компонентов между несколькими странами. Пытаясь сократить свой углеродный след, многие дизайнеры и бренды исследуют другие подходы».

Так, участник Дома Швейцарии Юстус Хильфенхаус использовал гиперлокальный подход в своем проекте учебной мебели ECAL, вся продукция была изготовлена в кампусе, а производитель алюминия Hydro установил 100-километровый предел для материалов и производства экспонируемых изделий на выставке R100.

Реинтерпретация «Честерфилда» — еще один тренд. Диван с низкой спинкой и стеганой обивкой очевидно стал вдохновением при создании системы Maddy, разработки Патрика Норгуэта для итальянского бренда Alias. А B&B Italia представил юбилейное издание своего бестселлера Tufty-Time от Патрисии Уркиолы.

Еще одну тенденцию автор назвала «тяжелый металл». Металл более эффективно поддается переработке в конце срока службы. Парижская дизайнерская галерея Nilufar посвятила целую выставку этому материалу, исследуя различные отделки и техники, как на винтажных, так и на новых предметах.

А турецкий бренд Uma Objects представляет столик, разработанный Бураком Коджаком, он использует технологии из автомобильной промышленности для сочетания алюминиевых легированных ног с формованной эпоксидной верхней частью.

Анна Минакова