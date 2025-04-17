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Александр Труфанов: как это там, как это тяжело, как они в печали…

Как Владимир Путин встретился с заложниками

В ночь с 17 на 18 апреля президент России Владимир Путин в Кремле встретился с заложником «Хамаса» Александром Труфановым и его семьей, члены которой тоже оказались в заложниках 7 октября 2023 года. С подробностями — специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

У Александра Труфанова (второй справа) был свой смысл во встрече с Владимиром Путиным

У Александра Труфанова (второй справа) был свой смысл во встрече с Владимиром Путиным

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

У Александра Труфанова (второй справа) был свой смысл во встрече с Владимиром Путиным

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Встреча в Кремле получилась совсем уже поздней, полуночной.

Ее, конечно, не анонсировали.

Александра Труфанова, его мать и бабушку взяли в заложники 7 октября 2023 года во время атаки боевиков «Хамаса» на южные районы Израиля. Их схватили в кибуце Нир-Оз рядом с границей. Его отца убили. Маму, бабушку и невесту освободили через 53 дня. Александр Труфанов был в плену 498 дней.

Им, сидевшим сейчас за овальным столом в Представительском кабинете Кремля напротив Владимира Путина, конечно, повезло.

Отца убили сразу, но ведь освободили Сапир Коэн, невесту Александра, освободили маму и бабушку, да еще меньше чем через два месяца. Говорят, с боевиками договаривались из России.

Причем освободили «в исключительном порядке», «вне рамок договоренностей “Хамаса” с израильтянами об обмене заложников на содержащихся в тюрьмах палестинских заключенных». «Хамасовцы позитивно реагировали на наши обращения в знак признательности за неизменную позицию России в палестинском вопросе…» — так говорится в справке российского МИДа.

Правда, одного российского заложника, Александра Козлова, спасти не удалось. Он погиб при невыясненных, как считается, обстоятельствах. Насчет Александра Труфанова договаривались больше года.

Он работал в израильском подразделении Amazon. Окончил университет электроники имени Бен-Гуриона в Негеве. А так-то парень из Ростова-на-Дону.

И я, кажется, понимаю, почему так долго решался вопрос Александра Труфанова. Этот здоровый парень мог, конечно, вызывать сомнения у боевиков. (Они же не знают, что у нас в Ростове-на-Дону много таких.) Но их убедили.

Александр Труфанов, его мама Елена Труфанова и невеста Сапир Коэн (слева направо) перед началом встречи с президентом

Александр Труфанов, его мама Елена Труфанова и невеста Сапир Коэн (слева направо) перед началом встречи с президентом

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Александр Труфанов, его мама Елена Труфанова и невеста Сапир Коэн (слева направо) перед началом встречи с президентом

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Невеста Сапир Коен, с которой он обручен,— израильтянка. Она поэтому и на встрече промолчала. Хотя переводчик-то был, если что. И ей переводили.

Нельзя сказать, что все они благосклонно относятся к журналистам. Такого точно нельзя сказать. Они, наверное, никому не расскажут того, что с ними там было. Да и кто бы рассказал.

— Прежде всего хочу поздороваться с вами и хочу поздравить вас с тем, что мы имеем возможность, вы имеете возможность общаться между собой, быть дома,— сказал им Владимир Путин.— К сожалению, нет вашего отца с вами, это трагедия, которую сейчас, наверное, не стоит обсуждать.

Отец погиб, защищая дом. Они узнали об этом потом, вернувшись из плена.

— Слава богу, что вы живы-здоровы, здесь, на месте,— добавил президент.— Сейчас ни в коем случае не хочу давать никаких политических оценок всем событиям, которые происходят. Но все, что с вами произошло,— это большая беда. А то, что вам удалось оказаться на свободе,— это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями. И, думаю, нужно выразить слова благодарности руководству, политическому крылу «Хамаса» за то, что они пошли нам навстречу и совершили вот этот акт, гуманитарный акт, вас освободили. Я вас как раз с этим и хочу поздравить.

Видимо, президенту России надо было дать понять, что он хоть и встречается с освобожденными заложниками, но понимает (и все понимают), что освобождены они были благодаря доброй воле людей, напавших 7 октября 2023 года на безоружных людей.

Но вот добрая воля в конце концов восторжествовала.

— Разумеется, мы будем делать все для того, чтобы подобные акты совершались как можно чаще,— произнес президент, и я вздрогнул.

Тут все-таки оговорок нельзя было допускать.

Но потом я понял, что Владимир Путин имел в виду под «актом». Акт освобождения, надо полагать.

— И чтобы все люди, которые еще находятся в таких условиях, в которых вы провели столько много времени, чтобы они тоже были освобождены… Сколько вы провели?..— спросил российский президент, обращаясь к Александру Труфанову.

— 498 дней…— повторил Владимир Путин, качнув головой.

Наверное, он пытался представить себе это.

— Рад очень вас видеть и хочу пожелать вам всего самого доброго, семейного счастья и благополучия,— сказал он.

Пора было и им что-то сказать.

— Большое спасибо,— произнесла Елена Труфанова.— Я бы, конечно, хотела прежде всего поблагодарить вас лично и все российское правительство, всю страну за те усилия, которые предпринимались для нашего освобождения. Я знаю, что мы были освобождены, я и моя мама, в конце ноября 2023 года, благодаря усилиям России и лично вашим.

Она, видимо, и правда знала подробности.

— И конечно, когда я вышла на свободу,— продолжала она,— и узнала о том, что мой муж был убит в тот день, а мой единственный сын и мамин единственный внук был в плену, у меня начался очень тяжелый период.

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Как будто до этого был легкий. Те 53 дня.

— Все это время я знала, что делается все возможное для того, чтобы Саша вышел на свободу. И вот он здесь,— говорила Елена Труфанова.— Я хотела сказать, что очень скоро будет восьмидесятилетие Великой Победы. Моя бабушка, Сашина прабабушка, была военным врачом. Она тоже была ранена во время боевых действий, попала в плен к нацистам, смогла бежать и закончила войну в партизанском отряде в Белоруссии. То есть Саша — уже четвертое поколение нашей семьи, которое попадает в плен. Надеюсь, что на этом наша история с пленом закончится.

Она рассказывала страшные вещи. История семьи как история плена.

— Дай Бог… Бабушка ваша?..— переспрашивал президент.

— Да, бабушка была в плену у нацистов… Она была военным врачом,— повторила Елена Труфанова.— Она была ранена под Курском (под Курском.— А. К.), попала в плен, но смогла бежать и попала в партизанский отряд. И там закончила войну.

— Ваша семья имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и к ее завершению, к Победе,— кивнул Владимир Путин.

Это, видимо, о том, что они будут на параде 9 мая. Их теперь не могут не пригласить.

— Еще раз поздравляю вас с тем, что вы воссоединились с семьей, с невестой,— Владимир Путин, обращаясь к Александру Труфанову, кивнул Сапир Коен.

— Мне тоже очень важно сказать, что я очень благодарен, очень за ваши действия, личные действия, для того чтобы мы вышли на свободу,— сказал и Александр Труфанов.— И я тоже хочу сказать, для меня это очень важно в этом моменте, чтобы все остальные заложники тоже вышли на свободу. Потому что я знаю, как они чувствуют, я знаю, что они… Как это там, как это тяжело, как они в печали… Для меня они как братья. Для меня, когда они там, это как будто пол моего сердца еще там, в Газе... Мне будет очень трудно вернуться к моей нормальной жизни в то время, пока они там.

Наверное, ему вообще будет трудно вернуться к нормальной жизни. Нет человека, которому было бы легко.

— Конечно,— кивнул российский президент.

Речь, видимо, шла о том, что если уж политическое крыло «Хамаса» «пошло нам навстречу и совершило вот этот акт, гуманитарный акт», то оно может совершить и другие гуманитарные акты.

— Господин Путин, я вас очень прошу, чтобы вы продолжали делать все, что вы делали для меня и до этого,— повторил Александр Труфанов, и было видно, что именно в этих своих словах он видит смысл того, что он пришел сегодня сюда, в Кремль, и ждал до полуночи этой встречи.— И я знаю, что вы делали очень много, чтоб они тоже могли быть на свободе и быть счастливыми, как я сейчас счастлив, когда сижу рядом с моей семьей, с моими людьми, которых я очень люблю. Это для меня очень важно.

— Будем работать обязательно,— подтвердил Владимир Путин.

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— Если помните, на первой встрече, когда об этом говорили,— добавил, обращаясь к президенту, Берл Лазар, главный раввин России, участвовавший, конечно, в переговорах,— вы говорили: буду делать все возможное! И я говорил маме (Елене Труфановой.— А. К.), что не только молитва Богу… Они нашли Бога, можно сказать, в этой истории.

Интересно, кого он сейчас имел в виду.

— Но то, что президент обещал,— я уверен, что все будет, как он обещал,— продолжил Берл Лазар,— поэтому даже во время трудностей ваша поддержка была очень важна.

— Мы действительно делали все возможное, старались,— подтвердил и Владимир Путин.— Ну и, слава богу, это удалось сделать в вашем случае.

После встречи семью ждали журналисты, но Александр Труфанов, его мама и Сапир Коен попросили без этого.

Им больше нечего было сказать.

Фотогалерея

Освобождение Александра Труфанова из плена «Хамаса»

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Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Фото: Hatem Khaled / Reuters

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Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Фото: Hatem Khaled / Reuters

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