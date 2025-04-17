Российский аналог препарата от ожирения от «Герофарм» поступит в продажу в мае

Фармацевтическая компания «Герофарм» получила регистрационное удостоверение на препарат «Седжаро», аналог американского лекарства от ожирения «Мунджаро». Препарат поступит в гражданский оборот в мае текущего года, сказано в пресс-релизе компании (есть у «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Действующее вещество в «Седжаро» — тирзепатид. Препарат представлен в форме шприц-ручки с раствором для подкожного введения в шести дозировках. Его применяют один раз в неделю, дозу надо увеличивать последовательно. Утверждается, что препарат снижает чувство голода и уменьшает тягу к калорийной пище, активирует расщепление жира и способствует уменьшению его запасов в организме. Также эффективен при абдоминальном висцеральном ожирении.

В 2024 году продажи аналогов «Оземпика» (семаглутид) в России увеличились более чем в три раза. Популярность препарата объясняется массовостью проблемы ожирения — по разным оценкам, в России от этого заболевания страдает до 40% населения. При этом в Великобритании с применением «Оземпика» и «Мунджаро» связали более 80 смертей.

Подробности — в материале «Ъ» «Борьба с ожирением набирает обороты».