Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта в РФ

Минпромторг собирается урезать перечень товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Подготовку документа ведомство подтвердило «Известиям». Там уточнили, что он находится на регистрации в Минюсте. Приказ может вступить в силу уже в конце апреля — начале мая, рассказал газете источник.

До этого Минпромторг позволял ввозить в страну целые категории товаров, например косметику, духи и одежду, теперь будет допускать к импорту лишь ограниченное число брендов. Фокус внимания сместился с товарной категории на конкретную марку. В качестве одной причин этой инициативы в министерстве назвали развитие отечественного производства.

«По мере того как развивается отечественное производство недостающих позиций, нарастают поставки из дружественных стран и других факторов, перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения»,— добавили в Минпромторге.

В ассоциации «Русбренд» рассказали «Известиям», что поправка поможет таможенным службам лучше контролировать проходящий через границу товар и бороться с контрафактом.

«До сих пор ФТС могла проводить проверки уже ввезенной в Россию продукции, фактически не имея инструментов для оперативной оценки иностранных товаров на границе. Теперь можно предположить, что таможенникам будет легче оценивать партии при их поступлении в страну»,— отметил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.

Об инициативах Минпромторга — в материале «Ъ» «Список нуждается в уточнении».