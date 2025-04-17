Новый уровень премиум-класса: жизнь в «Сердце» Краснодара

Будущие жители ЖК премиум-класса «Сердце» в центре Краснодара начали получать ключи от квартир.

Фото: ООО СЗ "ССК"

Строительная компания ССК организовала индивидуальную приемку и выдачу, а значит, скоро у собственников начнутся приятные хлопоты — разработка дизайн-проектов, выбор отделки и мебели. И жизнь в стильном пространстве с фитнес-клубом, СПА-зоной и рестораном с видом на столицу Кубани.

Только представьте: вы выходите из квартиры, поднимаетесь на террасу верхнего этажа, выполняете асану на коврике для йоги, и весь Краснодар перед вами как на ладони. Или же, любуясь вечерним городом, тренируетесь в просторном спортзале. В «Сердце» все это может стать частью вашей повседневной жизни. Фитнес-клуб с террасой на крыше и бассейном не просто уникальное решение, которое выделяет жилой комплекс ССК на фоне других: это одна из самых высоких точек для коммерческих помещений в Краснодаре, откуда открываются захватывающие виды. Площадь свыше 1000 квадратных метров позволяет организовать зоны для кардио- и силовых тренировок с раздевалками, санузлами, кафе-баром. И это не единственное, чем привлекает проект.

Фото: ООО СЗ "ССК"

В сердце города

Жилой комплекс находится в самом центре столицы Кубани. Вы могли видеть его, посещая парк «Краснодар»: от «Сердца» до стадиона и парка всего 10 минут ходьбы.

На здание в неоклассическом стиле сложно не обратить внимания, особенно когда включена архитектурная подсветка. Оно состоит из 8 секций высотой от 21 до 23 этажей. Отделка фасадов выполнена из натурального камня, предусмотрена вентиляция, что вместе обеспечивает высокий уровень тепло- и шумоизоляции.

К плюсам комплекса можно отнести то, что его расположение позволяет за минуты добраться на машине из точки А в точку Б. В шаговой доступности — школы, детские сады и поликлиники, которые важны так же, как магазины и места для отдыха. Последних, к слову, тоже достаточно.

Фото: ООО СЗ "ССК"

Новая точка притяжения

Еще одна уникальная особенность комплекса, наряду с фитнес-центром, — видовой ресторан. Потолки высотой 6,7 метра, панорамное остекление, дизайнерский интерьер — это место идеально подойдет для деловых встреч, романтических свиданий и самых важных событий.

На первых этажах комплекса разместятся кафе, пекарни, салоны красоты и аптеки. Есть там и уютные зоны с террасами, где в теплую погоду будет особенно приятно встречать утро за завтраком или собираться дружной компанией на пятничный ужин.

Фото: ООО СЗ "ССК"

Перфекционизм в каждой детали

Девелопер продумал наполнение «Сердца» до мелочей. Правда, сложно назвать мелочами такие решения, как большой подземный паркинг или двор на стилобате — функциональной платформе, которая позволяет обеспечить доступ на территорию только жителям комплекса.

В закрытом от посторонних дворе расположены стильные рекреационные зоны с уличными тренажерами, фонтаном, беседками, качелями на детских площадках и в местах для отдыха взрослых. Некоторое игровое оборудование выглядит как самостоятельный арт-объект: например, гигантская улитка с креплениями для скалолазания и с мягким резиновым покрытием вокруг — для безопасности юных исследователей и спокойствия их родителей.

Фото: ООО СЗ "ССК"

Отдельного внимания заслуживает озеленение территории. Здесь можно увидеть сакуры, камелии, лагерстремию, которую еще называют индийской сиренью, живые изгороди и магнолии — символ настоящего юга. Обилие зелени хорошо разбавляют скульптуры из металла и кованые элементы в ограждениях и в освещении.

Внимание к каждой детали особенно заметно в оформлении парадных. Подвесные реечные потолки — относительно новый тренд в дизайне, который нашел отражение в «Сердце». В отделке внутренних пространств использовались керамогранит и декоративная штукатурка, деревянные текстуры. Трехуровневое освещение и классические люстры дополняют атмосферу тихой роскоши.

Фото: ООО СЗ "ССК"

Планировка как отражение

«Сердце» — это множество вариантов для тех, кто уже выбрал премиум-класс или находится в поисках идеальной квартиры. Здесь можно увидеть компактные студии, которые подойдут небольшой семье или для инвестиций: уникальные преимущества и расположение жилого комплекса делают недвижимость привлекательной для аренды и обеспечивают высокую ликвидность.

Есть просторные четырех- и пятикомнатные квартиры, привычные варианты с двумя-тремя комнатами: разнообразные планировки отвечают потребностям самых внимательных к деталям клиентов. Несколько лоджий — для зимнего сада в спальне и обеденной зоны в кухне-гостиной. Большие гардеробные, кладовые, раздельные санузлы, «бабочки» с окнами на улицу и во двор: нестандартные решения открывают массу возможностей для смелых дизайнерских идей.

Фото: ООО СЗ "ССК"

Совсем скоро жители «Сердца» заедут в квартиры, и комплекс наполнится жизнью. Но если вы только рассматриваете вариант приобрести здесь жилье, такая возможность у вас еще есть: специалисты ССК помогут выбрать планировку и комфортные условия покупки.

Объект сдан в эксплуатацию

Офисы продаж в Краснодаре:

ул. Фадеева, 212,

ул. Московская, 110/1

vk.com/sskuban, t.me/sskuban, sskuban.ru/serdtse

Застройщик ООО СЗ "ССК" с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

https://sskuban.ru/serdtse