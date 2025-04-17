Субсидии снижают ставки

Средние ставки по кредитам на новые иностранные автомобили снизились в первом квартале 2025 года до 11,4% годовых по сравнению с 13,8% в четвертом квартале 2024 года. Это следует из обзора «FAST.Авто» (b2b-сервис кредитования, страхования и лизинга для дилеров и автопроизводителей). Аналитики указывают, что снижение спроса и увеличение складских остатков (см. “Ъ” от 7 марта), а также потребность в сохранении доли на рынке привели к увеличению программ субсидирования от автопроизводителей. В результате снижается ставка кредитования.

При этом в «FAST.Авто» отмечают, что максимальное уменьшение ставки по программам субсидий возможно на коротких сроках кредитования. В частности, в первом квартале 2025 года средний срок автокредита составлял 49 месяцев, тогда как годом ранее — 52. Субсидии повлияли и на увеличение среднего размера первоначального взноса. В первом квартале 2025 года он достиг 1,59 млн руб., заметно превысив среднюю сумму кредита (1,44 млн руб.). В первом квартале 2024 года сумма кредита (1,51 млн руб.) превышала первоначальный взнос (1,35 млн руб.).

Директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерина Конова не исключает дальнейшего снижения ставок до конца второго-третьего кварталов. При этом директор по развитию партнерских программ «FAST.Авто» Вячеслав Якубчик отметил, что если на фоне снижения ключевой ставки «произойдет увеличение спроса на автомобили, то автобрендам будет не так выгодно поддерживать программы субсидий».

Елена Ванюшина, Ксения Дементьева