Чем известен Алексей Смирнов

Смирнов Алексей Борисович родился 27 мая 1973 года в поселке Навля Брянской области. В 1995 году получил диплом по специальности «экономист-организатор» Курского государственного сельскохозяйственного института, в 2001 году окончил курский филиал Орловской региональной академии госслужбы по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 1998 по 2004 год работал в комитете ЖКХ Курской области, прошел путь от консультанта до первого зампреда. В 2004–2010 годах был заместителем мэра Курска по ЖКХ, транспорту, имуществу и земельным отношениям. С 2010 по 2011 год возглавлял курский филиал некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

В 2011 году назначен заместителем главы администрации подмосковного Сергиева Посада, в том же году стал советником министра ЖКХ Московской области. С 2012 года — замминистра, а с 2015-го — первый замминистра строительного комплекса Московской области. В 2016 году назначен первым заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта Москвы.

В ноябре 2018 года стал вице-губернатором, а в 2021-м — первым вице-губернатором Курской области. С 2022 года одновременно возглавлял правительство региона. Курировал министерства экономического развития, транспорта и автомобильных дорог, внутренней и молодежной политики, имущества, а также информации и общественных коммуникаций.

С 12 мая 2024 года исполнял обязанности главы Курской области. 8 сентября того же года победил на выборах главы региона, набрав 65,28% голосов. 5 декабря 2024 года президент Владимир Путин принял отставку господина Смирнова по собственному желанию.

Награжден Почетной грамотой президента РФ. Почетный работник ЖКХ России.