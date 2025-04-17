Рынок подержанных авто сократился на 11% в марте

Продажи автомобилей с пробегом в России в марте упали на 10,7% в годовом сравнении, составив 448,3 тыс. единиц. При этом по сравнению с февралем рынок вырос на 12,9%, подсчитали в «Автостате».

«Вторичный рынок остается альтернативой для тех, кто не хочет покупать новые китайские авто»,— поясняет гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. Доля китайских марок в структуре продаж подержанных авто составила 4% в первом квартале.

Средняя цена машины с пробегом снизилась до 1,2 млн руб. «Приличный вариант можно найти за 1–2 млн руб.»,— отмечает господин Целиков. Дилеры фиксируют снижение спроса и вынуждены предлагать скидки из-за высокой ключевой ставки и переизбытка предложения.

Лидером рынка остается Lada (121,3 тыс. шт.), за ней следуют Toyota (43,6 тыс. шт.) и Kia (23,8 тыс. шт.). Volkswagen показал худшую динамику — минус 20% за год. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение рынка: по оценкам господина Целикова, в 2025 году продажи сократятся на 10–12%.

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