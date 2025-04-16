Путин назначил Кириенко председателем набсовета центра исторической памяти

Президент Владимир Путин назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета Национального центра исторической памяти. Организация была создана в ноябре 2023 году с целью сохранения и защиты духовно-нравственных ценностей.

Указ о формировании наблюдательного совета центра исторической памяти при президенте опубликован на сайте правовых актов. Заместителем Сергея Кириенко назначен помощник президента России Владимир Мединский. Всего в наблюдательный совет вошли 14 человек, в числе которых министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минкульта Ольга Любимова, вице-президент РАН Николай Макаров.

В наблюдательный совет вошла и руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева. В комментарии, который опубликован на сайте организации, она назвала задачами центра защиту традиционных ценностей и исторической памяти, а также работу с молодежью и поддержку общественных проектов.