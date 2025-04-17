ОСАГО: итоги 2024 года в цифрах

|
|Показатель
|2023 год
|2024 год
|Изменение (%)
|Объем страховых взносов по ОСАГО (млрд руб.)
|324,4
|331,9
|2,3
|Количество заключенных договоров ОСАГО (млн)
|41,6
|44,8
|7,7
|Средняя страховая премия (все ОСАГО) (тыс. руб.)
|7,9
|7,5
|5,1
|Средняя премия (классические полисы) (тыс. руб.)
|7,1
|6,9
|3
|Средняя премия (краткосрочные полисы) (тыс. руб.)
|—
|353
|—
|— в том числе по такси (тыс. руб.)
|—
|178
|—
|Объем страховых выплат (млрд руб.)
|161,7
|202,1
|25
|Средняя страховая выплата (тыс. руб.)
|79
|91,2
|15,5