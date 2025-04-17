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ОСАГО: итоги 2024 года в цифрах

Показатель2023 год2024 годИзменение (%)
Объем страховых взносов по ОСАГО (млрд руб.)324,4331,92,3
Количество заключенных договоров ОСАГО (млн)41,644,87,7
Средняя страховая премия (все ОСАГО) (тыс. руб.)7,97,55,1
Средняя премия (классические полисы) (тыс. руб.)7,16,93
Средняя премия (краткосрочные полисы) (тыс. руб.)353
— в том числе по такси (тыс. руб.)178
Объем страховых выплат (млрд руб.)161,7202,125
Средняя страховая выплата (тыс. руб.)7991,215,5

Источник: Банк России.

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