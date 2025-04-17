ОСАГО: итоги 2024 года в цифрах

Показатель 2023 год 2024 год Изменение (%) Объем страховых взносов по ОСАГО (млрд руб.) 324,4 331,9 2,3 Количество заключенных договоров ОСАГО (млн) 41,6 44,8 7,7 Средняя страховая премия (все ОСАГО) (тыс. руб.) 7,9 7,5 5,1 Средняя премия (классические полисы) (тыс. руб.) 7,1 6,9 3 Средняя премия (краткосрочные полисы) (тыс. руб.) — 353 — — в том числе по такси (тыс. руб.) — 178 — Объем страховых выплат (млрд руб.) 161,7 202,1 25 Средняя страховая выплата (тыс. руб.) 79 91,2 15,5