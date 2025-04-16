В Ульяновск на кинофестиваль приедет Никита Михалков

Народный артист РСФСР, киноактер, кинорежиссер и кинопродюсер Никита Михалков в мае приедет на кинофестиваль в Ульяновск. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области со ссылкой на информацию регионального министра искусства и культурной политики Евгении Сидоровой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

XVI Международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой «От всей души» будет проходить в Ульяновске с 27 по 31 мая. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 27 мая во дворце культуры «Губернаторский» в рамках церемонии открытия кинофестиваля состоится творческий вечер Никиты Михалкова. Как сообщила Евгения Сидорова, творческий вечер пройдет под названием «Территория моей любви», на нем зритель познакомится с этапами творческого пути кинорежиссера, с видеофрагментами из его кинофильмов. Никита Михалков также пообещал ответить на вопросы зрителей и поделиться своими размышлениями на тему современной культуры и общества.

Андрей Васильев, Ульяновск