Силовики расследуют коррупцию в учебном заведении Димитровграда

Возбуждено уголовное дело о даче взятки в учебном заведении Димитровграда. В преступлении подозревается 52-летний житель Заволжского района Ульяновска (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

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По предварительной информации, фигурант уголовного дела через посредника передавал руководителю учреждения незаконное вознаграждение. В общей сложности глава учебного заведения получил 139 тыс. руб. За эти деньги сыну предполагаемого взяткодателя должны были поставить в зачетку положительные оценки по дисциплинам без проверки знаний.

Преступление раскрыли и пресекли сотрудники региональных управлений Следственного комитета и МВД РФ. Подозреваемый задержан.

По ходатайству следователя суд поместил фигуранта уголовного дела под домашний арест. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства.

Георгий Портнов