Глава правительства Ульяновской области провел встречу с представителями бизнеса

Председатель правительства Ульяновской области Геннадий Спирчагов 15 апреля встретился с членами регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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На мероприятии подвели итоги деятельности объединения за 2024 год, обсудили позиции региона в общероссийском рейтинге и вопросы по реализации Инвестиционного стандарта в текущем году.

По мнению главы кабинета министров области, «региональные органы власти уделяли и уделяют большое внимание конструктивному и постоянному взаимодействию с общественными организациями предпринимателей».

Председатель регионального отделения «Деловой России», уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Екатерина Толчина отметила, что в рейтинге деятельности отделений организации удалось подняться с 26-го места на 17-е, а «высокую оценку получили показатели организационно-технического, правового, структурного и финансового обеспечения деятельности отделения». При этом Ульяновская область стала субъектом РФ с лучшей динамикой.

«Деловая Россия» представляет интересы частных несырьевых компаний, которые добиваются лидирующих позиций в своих отраслях. Объединение включает более 10 тыс. организаций и предприятий во всех субъектах страны. Ульяновское региональное отделение «Деловой России» участвует в реализации федеральных проектов.

Андрей Сазонов