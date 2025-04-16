В марте пригородные поезда ЮВЖД перевезли 617 тысяч человек

За март 2025 года по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской и Пензенской областях) пригородными поездами перевезли 617 тыс. пассажиров, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Пассажирооборот составил 23,9 млн пасс-км, что на 2,1% больше, чем в марте 2024 года.

В марте прошлого года поездами всех сообщений было перевезено 986,5 тыс. пассажиров — на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Анна Швечикова