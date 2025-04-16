«Уралхим» и «Тольяттиазот» помогают волонтерам, расчищающим побережье Черного моря после экокатастрофы

«Уралхим» провел акцию по благотворительной раздаче удобрений волонтерам, принимающим участие в устранении последствий экологической катастрофы в акватории Черного моря, произошедшей в декабре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Многие добровольцы живут в сельской местности и имеют приусадебные участки, для которых необходимы удобрения. Для уборки загрязненного черноморского побережья также направлены свои сотрудники-добровольцы вместе со специальной техникой.

Входящий в группу «Уралхим» «Тольяттиазот» ежедневно направлял на пляжи своих сотрудников для сбора мазута в труднодоступных местах. Предприятие также выделило в помощь волонтерам технику для вывоза мешков с загрязненным песком.

Группа «Уралхим» является одним из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности составляют около 25 млн т. Среди ключевых активов — АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала составляет около 38 тыс. человек.