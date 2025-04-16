Суд постановил взыскать с баскетбольного клуба «Самара» 47,89 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск ООО «ТПВ Рус» к баскетбольному клубу «Самара» о взыскании задолженности в размере 47,89 млн руб. Спортивная организация оказалась должна по пяти договорам прошлогоднего займа с учетом процентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Доказательства возврата денежных средств и оплаты процентов в полном объеме в материалах дела отсутствуют, равно как и доказательств признания указанного договора недействительным»,— уточняется в решении, опубликованном на сайте суда.

В январе текущего года баскетбольный клуб «Самара», выступающий в Единой лиге ВТБ, подал уведомление о банкротстве. Областные власти создали новое юрлицо — АНО «Баскетбольный клуб "Самара"», учредителем является министерство спорта региона. Ожидается, что вновь созданный клуб заявится в Единую лигу ВТБ под старым брендом БК «Самара».

В текущем сезоне БК «Самара» занял предпоследнее (11-е) место в Единой лиге ВТБ, потерпев 35 поражений в 44 матчах.

Андрей Сазонов