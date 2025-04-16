97% территорий кладбищ в Татарстане оформлены как муниципальная собственность

К началу 2025 года 97% территорий, на которых находятся кладбища, в Татарстане оформили в муниципальную собственность. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минюста республики.

Еще 105 участков проходят процедуру оформления, которую планируют завершить до конца года.

В Татарстане зарегистрировано всего 3816 кладбищ. Кроме того, в шести муниципальных образованиях республики учет мест захоронений ведется в цифровом формате. Среди них: Казань и Набережные Челны, а также Балтасинский, Бугульминский, Елабужский и Зеленодольский районы.

Дарья Сайфиева