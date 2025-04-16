За 2024 год в Оренбуржье количество субъектов МСП увеличилось на 2315 единиц

На 1 января текущего года в Оренбургской области насчитывалось 62 102 субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП). За год их количество увеличилось на 2 315 единиц, что составляет почти 4%. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В январе 2024 года количество субъектов МСП было 59 787. В министерстве отмечают, что увеличение показателей «связано с высоким уровнем поддержки и благоприятным деловым климатом в регионе».

За последние три года 500 компаний получили гарантии по займам, 70 предприятий — льготные займы на реализацию проектов.

Руфия Кутляева