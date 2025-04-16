В Самаре приступили к обработке от клещей общественных территорий площадью 400 га

В Самаре стартовала обработка общественных территорий от клещей. Всего планируется провести работы на общественных территориях, общая площадь которых более 400 га. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В первую очередь специализированные организации в первую очередь приступили к обработке парков. Затем на очереди: набережная, бульвары, аллеи скверы, кладбища, школьные дворы и детские лагеря. Работы проводятся в ночное время и ранние утренние часы.

В администрации Самары сообщают со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора, что с начала сезона на территории Самарской области от укуса клещами пострадали 254 человека. За последнюю неделю случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, инфекционным боррелиозом не зарегистрировано.

Руфия Кутляева