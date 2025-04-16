В Самаре приступили к обработке от клещей общественных территорий площадью 400 га
В Самаре стартовала обработка общественных территорий от клещей. Всего планируется провести работы на общественных территориях, общая площадь которых более 400 га. Об этом сообщает администрация города.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В первую очередь специализированные организации в первую очередь приступили к обработке парков. Затем на очереди: набережная, бульвары, аллеи скверы, кладбища, школьные дворы и детские лагеря. Работы проводятся в ночное время и ранние утренние часы.
В администрации Самары сообщают со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора, что с начала сезона на территории Самарской области от укуса клещами пострадали 254 человека. За последнюю неделю случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, инфекционным боррелиозом не зарегистрировано.