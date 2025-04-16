Куйбышевская железная дорога сообщает о росте контейнерных перевозок

За первый квартал 2025 года объем контейнерных перевозок на Куйбышевской железной дороге вырос на 28% или на 35 поездов. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего в январе-марте было отправлено 159 контейнерных поездов. Общий вес груза составил около 348 тыс. т.

Ранее сообщалось, что Куйбышевская железная дорога с начала текущего года перечислила в бюджеты регионов присутствия более 2 млрд руб.

Андрей Сазонов