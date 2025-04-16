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Самарское УФАС возбудило дела об использовании знака LADA компанией «АвтоТюнингШоп»

АвтоВАЗ подал жалобу в антимонопольную службу об использовании компанией «АвтоТюнингШоп» названий в интернете, схожих с известным товарным знаком LADA. По итогам рассмотрения жалобы возбуждены административные дела в отношении фирмы и ее руководства, сообщает УФАС по Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комиссия УФАС установила, что действия «АвтоТюнингШоп» могли ввести потребителей в заблуждение и причинить ущерб репутации бренда АвтоВАЗ. Реклама компании «создавала ложное впечатление», что «АвтоТюнингШоп» связан с производителем автомобилей. Это «могло негативно сказаться на доверии потребителей».

Руфия Кутляева

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